MILAN ABATE / Ignazio Abate, terzino del Milan, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per presentare la gara in programma sabato pomeriggio contro la Juventus all'Allianz Stadium e per fare il punto sulla lotta Champions League che si preannuncia scoppiettante in questo rush finale di campionato.

Ecco le sue parole: "Ora dopo gli ultimi risultati negativi ci ritroviamo in una situazione di classifica che all'inizio dell'anno sognavamo. Siamo al quarto posto, gli altri anni eravamo distanti anni luce dalla Champions. Ora che ci siamo vogliamo tenere questa posizione con le unghie e con i denti. Non mi ricordo una sfida per il quarto posto così appassionante. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, sono sicuro che faremo grande finale di stagione".

Testa alla Juventus: ''E' una partita difficilissima ma sono tutte complicate. Arriva nel momento giusto, ci sono dei problemi, dobbiamo migliorare ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo cercando di metterli in difficoltà".

