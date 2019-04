p>CALCIOMERCATO BAYERN MONACO HERNANDEZ / Una settimana fa ilha ufficializzato l'acquisto di Lucas, terzino francese che in estate lascerà l'del Cholo: un'operazione record da 80 milioni di euro che incorona il campione del mondo come uno dei difensorsi più pagato di sempre. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato dal quotidiano tedesco della 'Bild', Hernandez si trova già a Monaco per la riabilitazione dall'intervento al legamento del ginocchio destro che verrà seguita proprio dallo staff medico del club bavarese.

