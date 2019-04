JUVENTUS AJAX INFORTUNIO RONALDO / Meno di una settimana e gli occhi sono tutti su di lui: ci sarà Cristiano Ronaldo ad Amsterdam per Ajax-Juventus. Il fuoriclasse portoghese è fermo dallo scorso 25 marzo quando si è infortunato durante la gara della sua Nazionale.

I primi esami effettuati parlavano di 15 giorni di stop, cosa che faceva temere per la sua presenza in campo nell'andata dei quarti di finale di: anche per questo in casa Juventus ci sono andati sempre cauti anche se negli ultimi giorni l'ottimismo - già presente subito dopo i primi accertamenti - è in crescita. Gli aggiornamenti sullapuoi trovarli qui

Ronaldo si è sottoposto lunedì scorso a nuovi accertamenti e la situazione appare positiva: così vedere il portoghese in campo contro l'Ajax oggi è qualcosa in più di una semplice speranza. Difficile, invece, che CR7 possa essere presente sabato contro il Milan: troppo forte il rischio di una ricaduta che potrebbe poi far saltare al portoghese i prossimi fondamentali appuntamenti Champions.

