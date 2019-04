p>CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE / Nonostante il ritorno di Zinedinesulla panchina del, Raphaelpotrebbe lasciare la Spagna: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', il difensore francese considera ormai chiusa la propria avventura al Bernabeu e sarebbe disposto a lasciare i 'Blancos' per una nuova avventura. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La Juventus monitora con attenzione la situazione, così come il Paris Saint Germain, il Manchester United e il Bayern Monaco. Nonostante la volontà di Varane, Florentino Perez non vuole in nessun modo perdere il proprio difensore ed è pronto ad avanzare una proposta da nove milioni l'euro, tre in più rispetto all'attuale accordo, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati dell'intera rosa.

