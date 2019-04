p>CALCIOMERCATO INTER GODIN / La dirigenza dell'Inter è ormai sicura di avere in mano Diego: il capitano dell'e della Nazionale uruguaiana ha detto sì da tempo all'offerta nerazzurra, ha già superato le visite mediche ed è pronto al trasferimento in Italia a partire dalla prossima stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Chi invece non ha perso le proprie speranze è Diego Simeone, che non vuole rassegnarsi all'idea di perdere il suo condottiero. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'AS' Manolete, il Cholo avrebbe incaricato Gil Marin, amministratore delegato dei Colchoneros, di convincere Godin a rimanere a Madrid, nonostante il difensore abbia già superato le visite mediche con l'Inter: missione che sarà portata avanti anche con Felipe Luis, anch'egli in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui