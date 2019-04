UDINESE BEHRAMI / La gravità della situazione si era capita già nell'immediato post gara quando Pradè aveva parlato di un infortunio "serio": ora però per Valon Behrami è arrivato il verdetto degli esami diagnostici. Per le ultime su infortunati e indisponibilii in Serie A clicca qui. Frattura del perone e necessità di intervento chirurgico.

Questo quanto ha annunciato l'tramite una nota dove si legge: "Udinese Calcio comunica che Valon Behrami è stato sottoposto, nella giornata di ieri, ad accertamenti strumentali per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha obbligato a uscire in barella dalla partita di martedì contro il Milan. Gli esami hanno evidenziato la frattura del perone della gamba destra. Nei prossimi giorni verrà fissata la data dell'intervento"..