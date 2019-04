CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO MANCINI / E' sicuramente l'argomento del giorno: il futuro di Nicolò Zaniolo tiene banco dopo le parole del centrocampista della Roma al termine della gara contro la Fiorentina e la successiva spiegazione arrivata tramite social.

A parlare dell'ex Inter è anche Roberto Mancini che a margine di un evento Unicef che si è tenuto aha affermato: "Zaniolo deve restare alla Roma anche senza Champions? Non lo so, lui è un bravo giocatore, un ragazzo giovane che deve imparare ancora tanto e deve crescere e migliorare. La cosa più importante per lui è giocare, e giocare sempre come sta facendo adesso". Tuttte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI

Come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa per il rinnovo di Zaniolo con la Roma è attualmente ferma: il calciatore piace molto a Juventus e Real Madrid che sono alla finestra pronte a far partire l'assalto per il gioiello del club capitolino.

