Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scambio alla pari Dybala-Coutinho!

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO DYBALA COUTINHO BARCELLONA - Philippe Coutinho continua ad agitare il mercato. Dalla Spagna, da diversi giorni, rimbalzano voci su un addio del brasiliano al Barcellona nella prossima sessione di calciomercato, un anno e mezzo dopo l'approdo in Catalogna dal Liverpool. Per il 26enne fantasista ex Inter, alla base del possibile addio ci sarebbero questioni tecniche e di adattamento al gioco di Ernesto Valverde. Dal gennaio 2018, Il Nazionale di Tite non è riuscito ad imporsi come un titolare inamovibile e potrebbe tentare una nuova esperienza altrove.

Stando, infatti, allo spagnolo 'Don Balon', il club bianconero per Coutinho sarebbe pronto ad offrire in cambio ai blaugrana Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus è da mesi al centro di diverse voci di mercato sul futuro, accostato al Liverpool, al Manchester United ma anche all'Inter di Beppe Marotta, con Mauro Icardi pronto a fare il percorso inverso. Quello tra Coutinho e Dybala sarebbe uno scambio alla pari, visto che la valutazione del cartellino di entrambi si avvicina ai 160 milioni di euro. Ma il grande ostacolo per 'La Joya' si chiama Leo Messi: sempre secondo il media iberico, la 'Pulce' non vedrebbe di buon occhio l'arrivo del connazionale al Barcellona a causa dei non buoni rapporti e dell'incompatibilità tattica tra i due.

