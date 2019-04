JUVENTUS MANCINI KEAN / "L'atteggiamento usato contro Kean è insopportabile. Bisogna stigmatizzare i buu razzisti, non se ne può più! Serve prendere posizione, agire anche duramente affinché questi episodi finiscano".

Intervenuto a margine di un evento organizzato a Roma dall'Unicef, il commissario tecnico della Nazionale italiana Robertoha condannato così gli episodi diche hanno visto protagonisti alcuni giocatori della, tra cui l'azzurro Kean. Netta la presa di posizione del ct azzurro: "È ancora un ragazzo e probabilmente si è sentito in difficoltà. Anche in Inghilterra, dove sono molto più avanti di noi nella lotta al razzismo, accadono ancora queste cose, ma noi dobbiamo fare molto di più per eliminarle del tutto".