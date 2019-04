CALCIOMERCATO MILAN SFORZA ROMA ESCLUSIVO NEWELL'S OLD BOYS SUB 17 - È in pieno svolgimento il torneo Sudamericano Sub 17 in Perù e sono tanti gli scout a caccia dei talenti del futuro, e anche del presente. Tra questi, uno dei più seguiti è Juan Sebastian Sforza, regista e capitano dell'Argentina: il calciatore, che ha poco firmato il primo contratto da professionista col Newell's Old Boys, si sta disimpegnano bene e le squadre italiane continuano a tenerlo d'occhio. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

In particolare, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , osservatori distanno seguendo Sforza in questo torneo sudamericano. Tatticamente sta dimostrando tutte le sue caratteristiche e il club di Rosario ha fissato il prezzo del suo cartellino: 4 milioni di euro, al netto di tasse e commissioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Al momento, però, nessun passo concreto è stato mosso, ma Sforza continuerà ad essere monitorato, dalle società italiane e non solo