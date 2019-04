CALCIOMERCATO ROMA IGOR ZANIOLO RINNOVO / Nuove dichiarazioni di Igor Zaniolo, papà di Nicolò, che rassicura i tifosi giallorossi dopo le dichiarazioni post Roma-Fiorentina di suo figlio. In un'intervista rilasciata a 'Retesport', il padre del centrocampista ha parlato così del rinnovo contrattuale che continua a tenere banco: "Rinnovo una formalità? Assolutamente sì. Nicolò è molto grato alla Roma, alla città e a tutto l'ambiente.

L'intenzione è continuare con questa società, con un giusto adeguamento, meritato sul campo. La volontà delle parti è continuare insieme, poi è normale che ci sia il gioco delle parti perché comunque è una trattativa".

Il papà ha poi rassicurato tutti riguardo alla permanenza del classe 1999 anche dopo il rinnovo, che come anticipato da Calciomercato.it sarà discusso a breve tra l'agente di Zaniolo e la dirigenza della Roma: "Molti tifosi temono che il rinnovo non basti ad evitare la cessione? Come già detto, la sua priorità è la Roma. Lui ha un debito morale con la città e la società. Penso che se rinnova resta al 100%". Infine, sulle dichiarazioni di ieri sera: "È un ragazzo giovane, non è abituato alle interviste. Ha detto una cosa che non voleva dire. Ciò che ha detto è stato male interpretato, stamattina era molto scosso e la sua preoccupazione era che il suo rapporto con la tifoseria si potesse incrinare".

