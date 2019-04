CALCIOMERCATO NAPOLI BENNACER CORSI / Nuova convincente prestazione per Ismael Bennacer, osservato speciale in casa Napoli durante il match contro l'Empoli. Il centrocampista classe 1997 si è messo in mostra anche nella fondamentale vittoria di ieri da parte della squadra di Andreazzoli, confermando quanto di buono fatto finora.

Del futuro del franco-algerino è tornato a parlare il presidente Fabrizio, che ai microfoni di 'Radio CRC' ha dichiarato: "È un giocatore importante e destinato ad un grande club. Ha personalità e si allena con molta concentrazione. Ieri conabbiamo scherzato su di lui. Mi piacerebbe non parlare di mercato fino a maggio ma, a occhio, ci sono molte squadre interessate".