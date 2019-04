CHAMPIONS JUVENTUS CRISTIANO / I quarti di finale di Champions League sono alle porte e la sessione estiva di mercato si avvicina: Calciomercato.it ha fatto visita alla redazione del quotidiano AS analizzando i temi delle prossime sfide europee e le possibili operazioni sull'asse italo-spagnolo. Ogni giorno, fino a martedì prossimo, vi proporremo un'intervista a una delle sue firme: cominciamo col direttore Alfredo Relaño, storica firma del giornalismo iberico.

Direttore, che impressione si ha in Spagna della Juventus dopo la rimonta con l’Atletico e con l’arrivo di Cristiano Ronaldo?

"Molto buona, ha la solidità che le è sempre stata riconosciuta, più Cristiano e la sua capacità di andare in gol. All’andata l'abbiamo vista debole perché l’Atletico disputò una grande gara: la migliore, per me, dell’era Simeone. Riuscì a cancellare la Juve e pensavo che una rimonta fosse impossibile. Fare tre gol all’Atletico è un’impresa che qui consideriamo impensabile: Oblak è rimasto imbattuto in più della metà delle partite che ha disputato...

È stato impressionante, la Juventus ha chiuso ogni spazio all’Atletico con un’enorme pressione, ha vinto la sfida sulle fasce e lo ha fatto meritatamente, ci ha colpito tantissimo".

La rimonta ha reso la Juventus la favorita assoluta per la vittoria in Champions?

"In un certo senso sì, ma vedo anche il Barça... O meglio, Messi. Per me, il problema di qualsiasi squadra è vincere una partita nella quale hai di fronte Messi, che se sta bene può segnarti due o tre gol. Sogno questa finale: ho voglia di vedere una sfida tra Juve e Barça. Visto che non è stato possibile vederne una tra Real Madrid e azulgrana, sarebbe bello assistere a una finale tra Cristiano e Messi... In più, visto che è al Wanda, per noi si giocherebbe dietro l’angolo. Anche il City quest’anno sta benissimo, ma io spero che la finale sia quella".

Il risultato di quella finale potrebbe essere considerato uno ‘spareggio’ tra Cristiano e Messi per decretare il più forte, o tra loro la sfida sarà sempre a pari merito?

"Dipende da quanto contribuirebbero alla vittoria. Ovviamente, lo scettro per quest’anno andrebbe al trionfatore della sfida. Quando sarà tutto finito, vedremo...".

