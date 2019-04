JUVENTUS CASO KEAN THURAM BONUCCI / Bonucci continua ad essere nel mirino per le sue dichiarazioni dopo i 'buu' razzisti al compagno Kean. Stavolta è stato l'ex bianconero Lilian Thuram, da anni attivista conto il razzismo, ad andare all'attacco del difensore della Juventus: "Le sue parole violente come i cori razzisti - ha tuonato Thuram ai microfoni de 'Le Parisien' - Bonucci non dice mai ai tifosi che hanno torto, ma a Kean che se l’è cercata.

E' come quando una donna viene stuprata e c'è chi parla del modo in cui era vestita. Bisogna essere chiari sul razzismo. Quei 'buu' rappresentano il disprezzo verso tutte le persone, bambini compresi, che hanno il colore della pelle di Kean. Questa situazione va avanti da anni - ha sottolineato - Tutti dicono 'fermeremo il gioco la prossima volta', ma questo non succede. Alle autorità calcistiche non importa, altrimenti la partita sarebbe stata interrotta, la squadra avrebbe lasciato il campo e avremmo trovato una soluzione".