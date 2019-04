CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MILAN THAUVIN / Florian Thauvin in Serie A. L'esterno transalpino è in rotta col Marsiglia che potrebbe dunque cederlo nel prossimo calciomercato estivo, specie se non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions. Autore quest'anno di 15 gol e 9 assist, il classe '93 viene valutato sui 40 milioni di euro, una cifra tutt'altro che esagerata considerate le qualità del nativo di Orleans.

E non proibitiva per le big italiane, nello specifico perche, stando a 'L'Equipe', sono interessate al suo cartellino. Tutte e tre, non a caso, sono a caccia di rinforzi per le fasce. Thauvin è uno in grado di fare la differenza, segna e fa segnare. Al Napoli potrebbe raccogliere l'eredità del 32enne Callejon, anche se lo spagnolo può rinnovare , all'Inter di Ivan. Al Milan, invece, potrebbe 'portarlo', suo allenatore all'OM e a sorpresa una idea di Leonardo per l'eventuale post Gattuso