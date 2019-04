Calciomercato Inter e Roma, che assist dalla retrocessione del Fulham

CALCIOMERCATO INTER ROMA MITROVIC / In una stagione disastrosa culminata con la retrocessione anticipata, Aleksandar Mitrovic è stata una delle note meno negative in casa Fulham.

L'attaccante 24enne ha realizzato 10 gol in campionato e il club londinese potrebbe essere costretto a prendere in considerazione offerte per lui. Pagato circa 20 milioni la scorsa estate, l'ex Newcastle in passato è stato seguito anche in Italia, soprattutto da, molto vigili sul mercato degli attaccanti anche in vista della prossima stagione