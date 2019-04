DIRETTA UDINESE EMPOLI - La 31esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte l'Udinese e l'Empoli in un delicatissimo scontro diretto in chiave salvezza. Da un lato i bianconeri di Tudor vogliono proseguire nel momento positivo fatto di una vittoria ed un pareggio dal ritorno del croato in panchina, mentre dall'altro i toscani di Andreazzoli provano a bissare il successo dell'andata per scavalcare i friulani in graduatoria.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelar; Okaka, Lasagna. All. Tudor

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè, Bennancer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All- Andreazzoli

CLASSIFICA:

Juventus* 84 punti; Napoli 63; Inter 56; Milan* 52; Atalanta e Roma* 51; Torino* 49; Lazio** 48; Sampdoria* 45; Fiorentina 39*; Sassuolo 35; Parma* 34; Genoa e Cagliari 33; Spal 32; Udinese** 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 23*; Chievo 11.

* una partita in più

** una partita in meno

