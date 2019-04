DIRETTA CAGLIARI SPAL - Il Cagliari e la Spal si affrontano in una gara valida per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A che mette in palio tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoblu di Maran vogliono rialzarsi subito dopo il ko interno contro la Juventus, mentre gli estensi di Semplici vanno a caccia della quarta vittoria di fila che vorrebbe dire sorpasso proprio sui sardi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini, ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All: Maran.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. All: Semplici.

CLASSIFICA:

Juventus* 84 punti; Napoli 63; Inter 56; Milan* 52; Atalanta e Roma* 51; Torino* 49; Lazio** 48; Sampdoria* 45; Fiorentina 39*; Sassuolo 35; Parma* 34; Genoa e Cagliari 33; Spal 32; Udinese** 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 23*; Chievo 11.

* una partita in più

** una partita in meno

