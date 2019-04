CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO ZANIOLO / "La mia volontà è quella di incontrare la dirigenza. Per restare a Roma? Vedremo cosa succede". Con queste parole ieri sera Nicolò Zaniolo ha fatto scattare il campanello d'allarme in seno alla tifoseria della Roma, spaventata all'ipotesi di dover salutare l'ex Inter dopo una sola stagione.

Come detto in più di un'occasione, l'agente di Zaniolo e la dirigenza romanista si incontreranno per parlare di rinnovo e adeguamento , ma intanto il nazionale azzurro, seguito anche da, ha provato a fare chiarezza tramite 'Instagram': "Ieri sera a pochi minuti dal fischio finale mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. È importante per me chiarire il mio pensiero. Sono un giocatore della Roma, un professionista e mi esprimo in campo. Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere gli obiettivi stagionali. Poi ci sono altri professionisti, come il mio agente e la dirigenza, che si occupano dei contratti e che sapranno gestire al meglio la situazione. Forza Roma e ora sotto con la Samp".