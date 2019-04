DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID - Il Barcellona ospita l'Atletico Madrid nel match clou della 31esima giornata della Liga spagnola.

Da un lato i blaugrana dihanno la possibilità di chiudere il discorso per il titolo battendo la seconda in classifica, dall'altro i 'Colchoneros' disognano il colpaccio che li riporterebbe a 5 punti dai catalani e riaccenderebbero una flebile speranza. Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Camp Nou' in tempo reale.

CLASSIFICA: Barcellona 70, Atletico Madrid 62, Real Madrid 60, Getafe 47, Valencia e Siviglia 46, Alaves 45, Athletic 43, Real Sociedad e Betis 40, Eibar e Leganes 39, Espanyol 38, Girona 34, Levante 32, Valladolid e Villarreal 30, Celta 29, Rayo Vallecano 27, Huesca 23.

