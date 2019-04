CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Hanno fatto rumore le parole di Nicolò Zaniolo che non ha fugato i dubbi sul rinnovo. Forse più del pareggio della sua Roma contro la Fiorentina in un 'Olimpico' semi-deserto. Intervistato nel post-partita, infatti, il trequartista classe '99 corteggiato dai top club è rimasto vago alimentando i timori romanisti di un possibile addio. In mattinata, però, ecco il dietrofronto.

Intervistato dal sito del 'Corriere dello Sport', è il papà di Nicolò a fare da portavoce: "Nicolò è molto grato alla società Roma, è molto attaccato alla piazza per l’affetto che gli sta dando - esordisce Igor Zaniolo - . Le sue parole? È stato preso a caldo e non ha capito probabilmente neanche quello che stava dicendo. Quel ‘vedremo’ non era inteso per il suo futuro lontano da Roma, Nicolò resterebbe in giallorosso a vita. Il 'vedremo' era inteso unicamente per il contratto.Nicolò è molto dispiaciuto per come è stata interpretata la sua frase, non era assolutamente quello che voleva dire e quello che voleva trasmettere. Anzi, lui avrebbe voluto mandare un messaggio diverso, perché non ci saranno problemi per il contratto". Segnali distensivi, dunque, anche se quel riferimento ai piani societari non fa stare del tutto tranquilli i tifosi romanisti.