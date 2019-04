CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PSG REAL MADRID / La notizia circolava già da qualche giorno, ora ci sono le conferme. Il futuro di Adrien Rabiot, in rotta con il Psg, è lontano dalla Francia, precisamente in Spagna. Ma non al Barcellona, come si era ipotizzato fino a poco tempo fa.

Le indiscrezioni rimbalzate dalla penisola iberica trovano conferma in quanto affermato da 'Canal Plus'. Il centrocampista francese, obiettivo anche di, avrebbe un accordo verbale con ilper la prossima stagione. Il 26enne è uno dei pallini di Zidane per il rinnovamento dei 'Blancos'.