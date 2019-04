CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI YOUNES OUNAS / Ancelotti ha fin qui caratterizzato la sua esperienza al Napoli con notevoli rotazioni, mettendo alla prova tutti gli elementi della sua rosa. Il turnover, però, ieri non ha funzionato. Azzurri decisamente sottotono e battuti meritatamente per 2-1 dall'Empoli in una gara in cui le seconde linee offensive non hanno convinto. Prestazione incolore dei sostituti designati di Insigne e Mertens: Younes e soprattutto Ounas hanno combinato davvero poco.

Le attenuanti per il tedesco ci sono, essendo alla seconda gara in tre giorni per la prima volta dopo diverso tempo, l'algerino ha giostrato con pochissimo costrutto. La differenza di qualità si è avvertita, tornano dunque i dubbi sulla loro effettiva utilità nel Napoli della prossima stagione. I partenopei sembrerebbero comunque intenzionati a puntare su di loro e potrebbero girarli in prestito per fargli acquisire minutaggio. Oltre a loro, in bilico anche Diawara e Verdi , anche se le quotazioni dell'esterno exsembrano in risalita.