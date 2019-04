SERIE A ICARDI KEAN ZANIOLO CALCIOMERCATO / Il turno infrasettimanale di Serie A ha portato in prima pagina i gol di Icardi, Zaniolo e Kean: protagonisti in campo ieri ma attesi anche sul calciomercato con il loro futuro ancora tutto da scrivere. Casi profondamente diversi tra loro, accomunati però dall'essere andati a segno nella 30a giornata del massimo campionato e dall'essere nomi molto 'chiacchierati' in vista della prossima sessione della campagna trasferimenti. Già perché Icardi, Kean e Zaniolo saranno tra i principali animatori del mercato estivo pur nelle differenze dei loro casi. Analizziamo quindi tra i gol messi a segno nella 30a giornata di Serie A e il prossimo calciomercato le situazioni di Icardi, Kean e Zaniolo con Inter, Juventus e Roma che devono definire il futuro dei tre calciatori.

Calciomercato Inter, Icardi torna e segna: il futuro resta lontano

E' tornato e lo ha fatto nel modo migliore: gol e assist per Mauro Icardi al rientro dopo il tormentone che ha accompagnato gli ultimi due mesi nerazzurri. L'ex capitano è stato il protagonista di settimane difficili per la squadra di Spalletti con il caso scoppiato alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League con il Rapid Vienna a metà febbraio: via la fascia ad Icardi che da allora non è più sceso in campo. La tregua è arrivata soltanto alla vigilia della gara contro il Genoa dopo le dichiarazioni di Spalletti post Lazio che sembravano aver acceso di nuovo un fuoco che stava per spegnersi. Poi il momentaneo lieto fine: titolare a Marassi, in gol con gli abbracci dei compagni a certificare una pace che sembra però essere soltanto temporanea. Nel calcio può succedere di tutto ma pensare ad un Icardi vestito di nerazzurro anche il prossimo anno è - al momento - ai limiti della fantasia: nel calciomercato Inter della prossima estate proprio il futuro dell'attaccante argentino rivestirà un ruolo fondamentale per le strategie di Marotta e Ausilio. Cederlo ma a chi? Di ipotesi non ne mancano: da quelle italiane che portano alla Juventus con una possibile trattativa che potrebbe coinvolgere anche uno tra Dybala e Douglas Costa, alla Premier League con il Manchester United interessato, senza dimenticare le spagnole, Atletico e Real Madrid in testa.

Calciomercato Juventus, Kean non sbaglia un colpo: rinnovo o addio?

Queste ultime giornate di campionato saranno anche importanti per capire la valutazione di Icardi decisamente tendente al ribasso dopo le ultime polemiche

Chi ultimamente ha fatto parlare molto di sé sul campo è stato sicuramente Moise Kean: dopo mesi di panchina, Allegri gli sta concedendo spazio e il 19enne non ha tradito le aspettative: sei presenze e quattro gol in campionato con una media di una rete ogni 52' minuti, i numeri di un attaccante che si è riuscito a ritagliare il suo spazio anche in Nazionale dove pure non ha mancato l'appuntamento con il gol (a segno sia contro la Finlandia che il Liechtenstein). Ora però c'è da definire il suo futuro visto il contratto in scadenza nel 2020: nel calciomercato Juventus il nome di Kean è ricorrente, sia la scorsa estate che a gennaio si è parlato di un suo possibile addio ma calciatore e società alla fine hanno preferito restare ancora insieme. Cosa accadrà ora a giugno? I bianconeri sono fiduciosi per il rinnovo ma c'è da trovare un accordo sull'ingaggio (Raiola chiederebbe circa 2 milioni) e anche prospettare un progetto che preveda un maggior utilizzo del ragazzo. Anche perché le sirene non mancano: se in Italia il Milan è da tempo accostato a Kean, fuori dal nostro campionato il suo nome inizia a far gola a diversi club. L'Ajax lo vorrebbe inserire nell'affare de Ligt, ma anche il Manchester United ci potrebbe fare un pensierino.

Calciomercato Roma, Zaniolo fa scattare l'allarme

Come Kean anche Nicolò Zaniolo ha fatto parlare di sé sul campo, almeno fino a ieri sera: forse l'unica nota lieta in una stagione per la Roma non certo positiva, il centrocampista ex Inter si è fatto ammirare per le sue doti tecniche e caratteriali. Il suo rendimento ha ovviamente attirato le attenzioni delle big europee e le parole di ieri alimentano le voci su un possibile addio: "Il rinnovo è un passo importante, la mia volontà è incontrare la dirigenza. Restare? Vedremo..."

Un dubbio che rispecchia la situazione attuale della trattativa per il prolungamento di contratto: come raccontato da Calciomercato.it, il rinnovo di Zaniolo è in stand-by e le parti torneranno a parlarne dopo il 15 aprile quando si avrà ancora maggiore chiarezza sulla classifica della squadra. Le cifre di un eventuale accordo sono sempre le stesse: 1,5 milioni di euro che arriverebbero a 2 milioni con i bonus e durata fino al 30 giugno 2014. Nel calciomercato Roma il futuro di Zaniolo è ovviamente centrale: al momento la volontà del calciatore è restare in giallorosso ma intanto Juventus e Real Madrid non mollano la presa, continuano a monitorare la situazione e lo tentano. Ma l'intenzione della Roma è chiara: Zaniolo va blindato e insieme a Lorenzo Pellegrini deve essere il punto fermo del prossimo futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui