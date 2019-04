INTER ICARDI MENTANA / L'Inter domina e vince sul campo del Genoa nella serata del grande ritorno in campo di Mauro Icardi che ha catalizzato tutta l'attenzione. Dopo oltre 50 giorni di assenza l'ex capitano si ripresenta con un assist ed un gol al quale gli ultras nerazzurri presenti a 'Marassi', come preannunciato, non hanno esultato rispondendo anzi con cori ed insulti all'argentino.

Il noto giornalista e tifoso nerazzurro Enrico, però, non ci sta e su Facebook replica: "Ieri il centravanti dell'Inter Icardi è tornato in campo dopo tutto quello che è successo. Ha regalato un assist al suo compagno meno amato, Perisic, ha colpito un palo, si è procurato un rigore che ha realizzato. Quando ha segnato il capo degli ultras nerazzurri sugli spalti ha dato ordine ai tifosi di non esultare. In un mondo ideale la risposta più adeguata a un simile comportamento sarebbe la conferma di Icardi per le prossime stagioni. Che peraltro, anche vista l'Inter di ieri, sarebbe anche interesse della squadra e della società. Secondo me, in generale, chi ha un bomber come quello fa bene a tenerselo stretto. Ma l'Inter è un mistero senza fine bello, per dirla col poeta".