Calciomercato Milan, obiettivo Richarlison: l'annuncio dall'Inghilterra

CALCIOMERCATO MILAN RICHARLISON / Giovani, forti e magari brasiliani. L'identikit degli obiettivi di calciomercato Milan per la prossima stagione è già tracciato con il direttore Leonardo che, in attesa di definire il futuro di Gattuso e della panchina del Milan, sta già lavorando ai colpi della prossima estate.

Serviranno innesti in diversi reparti, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions, e tra le priorità c'è un rinforzo di peso in attacco dove di recente avrebbe preso quota la candidatura di, brasiliano classe '97 ex Fluminense e Watford che in questa stagione sta brillando con la maglia dell'. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI

Costato quasi 40 milioni di euro in estate, con i 13 gol e 2 assist di questa stagione il valore è ulteriormente aumentato fino a schizzare a oltre 60 milioni di euro. Un problema non da poco conto per il Milan che, però, deve fare anche e soprattutto i conti con la forte volontà dell'Everton di trattenerlo. A ribadirlo è il manager Marco Silva che commenta così le voci sull'interessamento rossonero: "Non stiamo pensando di venderlo e, seconda cosa, i nostri tifosi non lo accetterebbero. Il giocatore è veramente felice qui, sta vivendo un gran momento, noi siamo contenti di lui e sta facendo di tutto per migliorare. Noi non abbiamo fissato alcun prezzo perché per noi è importante trattenerlo insieme a tutti i migliori giocatori che abbiamo per creare un'idendità di questo club".

