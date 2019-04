Cagliari-Juventus, i referti sul caso Kean: ecco cosa rischiano i sardi

CAGLIARI JUVENTUS KEAN / Continua a far discutere tutto il mondo del calcio il 'caso Kean' esploso in occasione della sfida Cagliari-Juventus, tra le accuse di razzismo al pubblico cagliaritano e gli attacchi di molti campioni in seguito alle parole di Bonucci (che ha poi voluto chiarire la sua posizione con un post sui social).

E nel frattempo cresce l'attesa per quella che sarà la decisione del Giudice Sportivo a tal proposito. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', il Cagliari rischierebbe al massimo unaperché dai due referti (quello dell'arbitro e quello degli uomini della Procura) emergerebbe quanto più o meno raccolto a caldo. Ovvero che i "buu" rivolti a Kean erano pochi, circoscritti e arrivati a fronte dell'esultanza 'provocatoria' dell'attaccante juventino.