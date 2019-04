Calciomercato Juventus, il jolly per l'assalto a Chiesa e Zaniolo

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA ZANIOLO ORSOLINI / Le parole di Nicolò Zaniolo nel post-partita di Roma-Fiorentina preoccupano l'ambiente giallorosso e, allo stesso tempo, sono musica per le orecchie dei dirigenti della Juventus che da tempo monitorano l'evoluzione del gioiello romanista e tengono d'occhio la questione del rinnovo del contratto. Rinnovo che appare quindi tutt'altro che scontato, contribuendo ad accendere l'interesse juventino che per l'estate pianifica l'innesto di almeno un grande talento italiano in rampa di lancio. Zaniolo risponde perfettamente all'identikit, anche se il principale obiettivo rimarrebbe sempre quel Federico Chiesa su cui si respira profumo d'asta internazionale con cifre che dovrebbero tranquillamente superare i 60/70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Orsolini per Chiesa o Zaniolo

Ma la 'Vecchia Signora' può vantare un jolly che potrebbe aiutarla a sbaragliare la concorrenza. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Come riporta 'Tuttosport' infatti, la rinascita del giovane Riccardo Orsolini nel nuovo Bologna di Mihajlovic fa comodo alla Juve. Gli emiliani dovrebbero infatti esercitare l'opzione per il riscatto a fine stagione e, in seguito, la società bianconera usufruirebbe a sua volta della clausola per il controriscatto riportando l'ex Ascoli alla base in vista di un possibile scambio. Orsolini è infatti profilo gradito tanto dalla Fiorentina quanto dalla Roma e sarebbe quindi utilizzabile come parziale contropartita nelle trattative per Chiesa o Zaniolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui