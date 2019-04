CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO LEONARDO / Per fortuna (del Milan, s'intende) il ko della Lazio sul campo della Spal rende un po' meno traumatico questo brutto periodo di crisi che con un solo punto conquistato in tre partite ha rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. La netta flessione in termini di risultati e prestazioni, però, ha riportato a galla frizioni e problemi che con l'aggancio al quarto posto sembravano passati essere stati messi da parte. Ed invece non è così.

Calciomercato Milan, Gattuso può lasciare anche con la Champions League

Perché le dichiarazioni criptiche di mister Gennarosul suo futuro nella conferenza alla vigilia della gara con la Sampdoria sono la punta di un iceberg che può portare a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale ad una rivoluzione estiva al. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

A fare il punto della situazione è il 'Corriere dello Sport' di oggi che parla di un clima complicato che si è creato attorno a Gattuso. Non con la squadra, che resta dalla sua parte, ma con l'ambiente e una parte della società, da identificare evidentemente con Leonardo. La sintonia ritrovata dopo il filotto di risultati positivi è stata 'rovinata' dal derby in poi riaccendendo vecchie incomprensioni. Tant'è che, si legge, c'è chi sospetta anche che il nuovo 4-3-1-2 varato da Rino sia idea proprio del dirigente brasiliano. Anche per questi motivi, la possibilità concreta è che Gattuso lasci il Milan anche in caso di conquista della Coppa Italia o del piazzamento in Champions League, obiettivo stagionale dichiarato.

Per la sua successione, poi, l'ipotesi Conte è resa difficile dalla concorrenza dell'Inter (e non solo). Si è tornato a parlare di Sarri, così come di Wenger e Simone Inzaghi. Mentre non sarebbe da scartare neanche l'opzione De Zerbi.

