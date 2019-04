ROMA FIORENTINA PEROTTI / La Roma ha pareggiato all'Olimpico per 2-2 contro la Fiorentina. A segnare il secondo gol dei capitolini è stato Diego Perotti. L'argentino è intervenuto in zona mista, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it, per parlare della gara: "Non era facile rimontare due volte contro una squadra come la Fiorentina. Dobbiamo ripartire da questo e tornare a vincere già da sabato. Come sto? Ho avuto soltanto crampi. Ho giocato 3 giorni fa. Ho corso molto.

Loro ci hanno costretto a fare tanti metri. Niente di grave per fortuna. Abbiamo tante cose da migliorare, anche dal punto di vista tecnico: sbagliamo alcune scelte. Abbiamo almeno dato una risposta di carattere. Se ho paura non di non rientrare nelle coppe? Paura' è un termine forte. Dobbiamo fare meglio e non guardare gli altri. Se faremo il nostro, chi sta dietro non ci prenderà. Sui passi falsi di Milan e Lazio? Sono contento a metà. Come viviamo gli infortuni? È un momento sfortunato. Facciamo di tutto per non farci male. Ci sono giocatori fragili come me. Speriamo che non ce ne saranno più".