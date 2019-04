TORINO CAIRO PETRACHI MAZZARRI / Il Torino in piena corsa per la zona Champions dopo la vittoria contro la Sampdoria. Urbano Cairo al termine del match si sofferma sul futuro del tecnico Mazzarri e del Ds Petrachi: "Walter sa che ho una stima notevolissima per lui. Mazzarri però, quando è concentrato sul campo, sull'obiettivo e sull'aspetto tecnico, non ama parlare di nessuna altra cosa.

Quando sarà il momento parleremo del rinnovo - sottolinea il presidente granata a 'Sky Sport' -? Sono stupito di queste voci che lo vedrebbero in direzione. Ha un contratto con noi fino al 2020 ed è da dieci anni al Torino: non gli ho mai parlato di queste cose e neanche lui. Solo il tempo dirà cosa c'è di vero. Ma tutte queste voci mi sembrano strane, è una situazione che mi stupisce".