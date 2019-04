ROMA FIORENTINA DABO / Al temine della gara pareggiata contro la Roma, il centrocampista della Fiorentina Dabo ha parlato in zona mista, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it: "La partita è stata aperta: abbiamo fatto l'uno a zero e il due a uno.

Vogliamo tornare a vincere. Guardiamo al Frosinone. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto stasera. Dobbiamo fare uno sforzo. I pareggi? Non so spiegarlo. La sfida più importante non sarà quella contro l'Atalanta: avremo 8 finali. La Coppa Italia? È un'occasione ma non ne voglio parlare ora".