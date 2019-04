GENOA INTER SPALLETTI MAROCCHI/ Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, durante l'intervista ai microfoni di 'Sky Sport', ha punzecchiato Giancarlo Marocchi, ex giocatore ed opinionista: "Contentissimo perchè da quando è venuto li sembra essersi dimenticato di quando si stava nello spogliatoio. E' come se fossi sul divano di casa mia, tu sei sempre stato nella Juventus, tu vincevi sempre. Io ho sempre perso, sempre roba di pacciame del calcio si parla.

Dover vivere queste situazioni qui è come toccare il cielo con un dito".

Marocchi ha poi risposto al tecnico di Certaldo sul caso Icardi: "La percezione è che ci fossero 19 angioletti e uno cattivo". E Spalletti ha subito replicato: "Un'opinione che per noi è totalmente sbagliata. Lui non si spiega con la squadra, sta fuori. Poi è chiaro che va messo il bene dell'Inter, magari non abbiamo la totalità del soggetto ma abbiamo un attaccante in più. Si sfrutta l'attaccante se non si vuole fare un passo verso la squadra".

