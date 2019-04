JUVENTUS BONUCCI KEAN RAZZISMO / Pioggia di critiche nelle ultime ore su Leonardo Bonucci dopo quanto accaduto ieri sera a Cagliari con Moise Kean.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo stesso difensore centrale dellaha voluto nuovamente chiarire le tematiche legate al razzismo con un messaggio postato sul suo profilo Instagram: "Dopo 24 ore desidero chiarire il mio pensiero. Ieri sera ho parlato alla fine della partita e mi sono espresso in modo evidentemente troppo sbrigativo, che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni. Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti".ha quindi così chiuso la questione Kean a scanso di ulteriori equivoci.