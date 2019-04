GENOA INTER SPALLETTI ICARDI/ Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la vittoria dei suoi contro il Genoa a Marassi: "Una buona serata per noi, però poi l'abbiamo gestita, ha fatto questo possesso con grande lucidità, con pazienza e non ripetendo la partita frenetica fatta con la Lazio. Nella precisione e nella velocità poi gli altri non possono sempre sistemare". Per le ultime sui nerazzurri---> clicca qui!

Sul rientro di Icardi: "Secondo me poteva andare anche meglio.

Ha fatto una buona partita, la squadra ha reagito in maniera corretta, c'era da fare un passo tutti, dopo che lui ha pagato come tutti. Poi è chiaro che si facciano ragionamenti differenti, per il bene dell'Inter noi abbiamo un attaccante in più, e in queste partite ci permette di essere più forti".

Sulle scelte delle ultime settimane: "Ti sembra che siano fatte così buttando come vorrebbe dire qualcuno la moneta testa o croce per aria? Ti sembra una scelta fatta a caso? Se è una cosa che mi piace è quella del contatto umano con le persone, con gli amici. Io 22 anni li ho passati quasi nelle stesse società. Non 3 mesi le barzellette e poi si viene via".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui