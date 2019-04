ROMA FIORENTINA RANIERI / Roma-Fiorentina è terminata con il punteggio di 2-2. Un pari che scontenta tutti e che muove di pochissimo la classifca dei giallorossi in ottica Champions. A commentare la gara dell'Olimpico ci ha pensato Claudio Ranieri ai microfoni di 'Sky Sport': "In questo momento dove non ne va bene una, giocare così contro la Fiorentina, dopo aver preso 7 gol eravamo attenti a non dare profondità e siamo stati bravissimi. La difesa è stata molto brava in questo. Peccato sul gol su calcio d'angolo perchè avevamo detto che i saltatori andavano schermati. Non è facile stare nei nostri panni, e credo che all'ultimo i tifosi debbano essere contenti. Non era solo Zaniolo che doveva essere lì, giocando a zona se lasci il terzo tempo ti battono sempre, purtroppo pronti via c'era solo Nicolò.

Ho fiducia in questo Kluivert".

DA ZANIOLO A SCHICK - "Zaniolo è trequartista ma deve migliorare. Invece va benissimo quando prende palla in movimento, lì è devastante.

Si è un peccato, però dobbiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo fatto, dare una dimostrazione a noi stessi e far vedere ai nostri tifosi che possono contare su di noi. Stiamo lavorando stando attenti a tutto, fai recupero, prepari la partita e giochi. Anche Perotti ha sofferto dietro al bicipite, è incredibile ne recupero due e ne perdo due, ma non bisogna mollare. Schickper me è un grande giocatore però deve vincere la timidezza o qualcosa, credo molto in lui. Pastore sta recuperando, ancora non è pronto, può darci una mano a patto che entri con quella determinazione che hanno dimostrato i suoi compagni".

