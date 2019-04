FROSINONE PARMA VAR RECUPERO / Partita infinita al 'Benito Stirpe' tra Frosinone e Parma. Il match si è concluso al 105' dopo ben 15 minuti di recupero, con il rigore del 3-2 realizzato da Ciofani al 103' che ha deciso la sfida.

Gioco fermo a lungo nel finale per il penalty concesso ai padroni di casa dopo il fallo di Gobbi su Paganini, confermato dall'arbitro Magnaniello dopo aver rivisto l'episodio al VAR. Il direttore di gara si è fermato per oltre 5 minuti per rivedere l'azione, constatando che l'intervento falloso di Gobbi fosse avvenuto all'interno dell'area di rigore. Momenti di tensione al fischio finale, con le proteste furenti della squadra ducale.