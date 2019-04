GENOA INTER NAINGGOLAN ICARDI / Dopo il successo per 4-0 dell'Inter in casa del Genoa ha parlato il centrocampista belga Radja Nainggolan. L'ex giallorosso ha commentato la sfida ai microfoni di 'Dazn': "Abbiamo creato occasioni dall'inizio, trovando il vantaggio velocemente e portando avanti così la partita fino alla fine.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'abbraccio a Icardi? Dobbiamo dare tutto per l'Inter in campo, poi le cose nello spogliatoio sono nostre.Lui ha dimostrato di tenerci all'Inter e conta quello. Si è messo a disposizione anche in passato, noi dobbiamo dare tutti quello che dobbiamo dare per l'obiettivo Champions, dobbiamo stare uniti. Guardiamo noi stessi, siamo terzi e dipende da noi; cercheremo di vincere partita dopo partita per essere sicuri di qualificarci".