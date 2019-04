VOTI PRIMO TEMPO GENOA-INTER/ C'è solo Inter al Marassi. I nerazzurri dominano i padroni di casa sin dal primo minuto producendo una mole importante di occasioni da rete attraverso un gioco di qualità, trainati da uno straripante Gagliardini e da un ritorno di Icardi da protagonista con un gol messo a segno su rigore ed un assist confezionato per il tris di Perisic. Sugli scudi anche Nainggolan e Politano. Genoa praticamente nullo e troppo debole per impensierire la squadra di Spalletti. La partita, di fatto, termina quando i padroni di casa restano in dieci a causa dell'espulsione di Romero.

GENOA

Radu 6 - Nessuna responsabilità sui gol, anzi. Evita la gioia all'ottimo Politano.

Pereira 5 - In confusione sino a quando l'Inter rimane col piede premuto sull'accelaratore. Respira un po' solo quando i nerazzurri rallentano.

Romero 4,5 - Soffre molto le incursioni degli uomini offensivi dell'Inter. Sul finire del primo tempo trattiene Icardi dalla maglia causando il calcio di rigore che decreta il raddoppio nerazzurro e di fatto la fine del match.

Zukanovic 5 - Fra i meno peggio del reparto arretrato soprattutto nella prima frazione, ma salvare qualcuno della retroguardia stavolta è impossibile.

Pezzella 5 - Mai superato il centrocampo. In difesa soffre tremendamente.

Lerager 5 - Anche lui molto male. I centrocampisti avversari lo surclassano sul piano fisico.

Radovanovic 5 - Il gioco oggi non c'è proprio. Avrebbe dovuto far girare il pallone, che però non vede mai.

Rolon 5 - Corre molto ma recupera pochissimi palloni, combinando poco altro.

Sturaro 5 - Anche lui in grave difficoltà sul piano fisico e altetico. Dal 65' Bessa 5,5 - Non commette gravi errori, ma la situazione al momento del suo ingresso è quella che è. Fa quello che può.

Sanabria 5 - Si muove molto sul fronte d'attacco fino a scomparire risucchiato dai difensori centrali nerazzurri. Prandelli lo sacrifica per ristabilire l'ordine tattico quando Romero viene espulso. Dal 41' Biraschi 5,5 - Entra a giochi praticamente fatti. Non in grande serata.

Kouamé 5 - Gioca tutti i 90', ma a tratti è come se non fosse stato in campo. Isolato, specialmente dopo l'uscita di Sanabria, e sempre preda della morsa operata da Skriniar e Miranda.

All. Prandelli 4,5 - La sconfitta contro l'Inter ci può stare, ma non senza giocare. L'espulsione condiziona in parte i suoi ragazzi, che comunque sino a quando hanno goduto della parità numerica non hanno saputo spaventare i nerazzurri. Manca tutto stasera e il Grifone è inguardabile.

INTER

Handanovic 6 - Praticamente mai impegnato seriamente.

D'Ambrosio 6 - Non ha problemi in fase difensiva, ma si risparmia parecchio in quella offensiva limitandosi al compito facile.

Miranda 6,5 - Impeccabile negli anticipi e nel farsi trovare sempre libero dal pressing in fase di impostazione. Gli attaccanti del Genoa comunque lo impensieriscono poco.

Skriniar 6 -Partita ordinata e tranquilla la sua. Un po' lento palla al piede però.

Asamoah 6,5 - Un gran primo tempo il suo. Sgroppa parecchio dal suo lato, fornendo a Gagliardini il pallone del vantaggio.

Qualche dubbio sull'ammonizione ricevuta.

Gagliardini 8 - Migliore in campo per distacco. Porta in vantaggio l'Inter inserendosi ottimamente sul cross basso di Asamoah e bruciando la retroguardia genoana. Corre tantissimo recuperando molti palloni e giocandoli sempre in velocità a beneficio della manovra. Non contento, chiude definitivamente i conti siglando il poker.

Brozovic 6,5 - Orchestra bene il gioco nerazzurro, mettendo ordine e calma quando il risultato è già ampiamente acquisito, ragionando su ogni pallone ricevuto e smistato. Dal 65' Joao Mario 6 - Contribuisce a mantenere il largo vantaggio.

Politano 7 - Inesauribile nella corsa, nella dedizione, nell'inventiva. Salta sempre l'uomo, mettendo in mezzo palloni interessanti. Appena prima di lasciare il campo va pure vicino al gol con una bella conclusione dalla distanza deviata da Radu. Avrebbe meritato la marcatura. Dal 74' Borja Valero 6 - Entra in campo a risultato ampiamente registrato, fa il suo.

Nainggolan 6,5 - In palla per intensità e qualità. Corre tantissimo recuperando molti palloni e giocandone parecchi pericolosi sulla trequarti.

Perisic 7,5 - Un gol, un assist e tante giocate di qualità. Il Genoa visto stasera è poca cosa, certo, ma lui ha dato sfoggio dei giorni migliori. Che sia tornato il vecchio Perisic?

Icardi 7 - Era il più atteso dei ventidue in campo. Finalmente messe da parte le polemiche e i chiacchiericci, al suo ritorno è subito protagonista. Un gol su rigore e un assist testimoniano la sua buona condizione fisica nonostante il lungo periodo di assenza. Nel mezzo anche un palo clamoroso, ma si tratta di un suo errore di valutazione nel calciare, più che di sfortuna. Dal 79' Keita s.v.

All. Spalletti 7 - Una partita sontuosa, dominata con tantissima qualità dal primo all'ultimo minuto. Al di là dei quattro gol rifilati al Genoa, la sua Inter macina gioco con convinzione e gli undici in campo riescono smepre a trovarsi a memoria.

Arbitro: Mariani 6 - Qualche dubbio soltanto sull'ammonizione di Asamoah. Il ghanese, infatti, sembra prendere soltanto il pallone in scivolata nel corso del primo tempo. Sacrosanto il rigore concesso per la trattenuta di Romero a Icardi e la conseguente espulsione.

TABELLINO

Genoa-Inter 0-4

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon, Sturaro (dal 65' Bessa); Sanabria (dal 41' Biraschi), Kouamé. A disp.: Lakicevic, Gunter, Mazzitelli, Lazovic, Veloso, Lapadula, Favilli, Pandev, Marchetti, Jandrei. All. Prandelli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (dal 65' Joao Mario); Politano (dal 74' Borja Valero), Nainggolan, Perisic; Icardi (dal 79' Keita). A disp.: Ranocchia, Dalbert, Cedric Soares, Vecino, Candreva, Colidio, Salcedo, Padelli. All. Spalletti.

Marcatori: 15' e 80' Gagliardini (I), 40' Icardi (I), 56' Perisic (I)

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia)

Ammoniti: 14' Lerager (G), 27' Asamoah (I), 35' Zukanovic (G)

Espulsi: 39' Romero (G)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui