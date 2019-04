Calciomercato Juventus, Sarri 'boccia' Higuain!

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHELSEA HIGUAIN / Sono solo tre le reti in Premier League con la maglia del Chelsea per Gonzalo Higuain. L'attaccante non va in rete ormai da un mese, contro il Fulham, ed è costretto a rimandare l'appuntamento con il gol ancora una volta: l'argentino, infatti, non è stato schierato da Sarri, nel turno infrasettimanale di Premier League, che ha visto il Chelsea impegnato in casa contro Brighton.

I londinesi si sono imposti con un netto 3-0, mandando in rete anche. Non proprio un buon segnale per Gonzalo Higuain, sempre più 'scaricato' dale dai suoi tifosi. La permanenza del centravanti a Londra si fa davvero sempre più complicata. Il ritorno allasi avvicina