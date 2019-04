EMPOLI NAPOLI ANCELOTTI/ Intervistato ai microfoni di 'Dazn' al termine della sfida fra Empoli e Napoli, Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, ha commentato la sconfitta dei suoi: "Abbiamo giocato una partita sottotono, c'è poco da dire, questa è una sconfitta meritata. C'era un piano ma non l'abbiamo seguito, non si tratta di sconfitta fisiologica.

Non siamo molto preoccupati, il problema non è legato soltanto alla difesa bensì la prestazione in toto non è stata di un livello sufficiente". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Ancelotti ha poi aggiunto: "Non ci sono stati cambi di strategia o di identità, semplicemente i giocatori sono stati cambiati in base alle loro caratteristiche".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui