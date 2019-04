PAGELLE TABELLINO SPAL LAZIO / Una spenta Lazio cade sul campo della Spal vanificando la vittoria nello scontro diretto con l'Inter. Decide Petagna allo scadere su un calcio di rigore causato da Patric per un fallo ai danni di Cionek. Male, tra i big biancocelesti, Milinkovic e Immobile. Ecco i voti del match.

SPAL

Viviano 6 - Si fa trovare sempre pronto nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

Cionek 6,5 - Fa buona guardia nella propria area di rigore nonostante i continui movimenti degli attaccanti biancocelesti. Decisivo nel finale con il calcio di rigore procurato e successivamente trasformato da Petagna.

Vicari 6,5 - Bene in marcatura su Immobile. Guida la retroguardia biancazzurra con autorevolezza.

Regini 6 - Attento e ordinato fino al momento della sostituzione per infortunio. Dal 30' Felipe 6 - Trasmette sicurezza al reparto arretrato sin dal suo ingresso in campo. Bene anche nel gioco aereo.

Lazzari 6 - Impalpabile nel primo tempo, quando sciupa anche una grandissima occasione in contropiede. Nella ripresa, però, è la solita spina nel fianco della retroguardia avversaria.

Murgia 5,5 - Poco coinvolto dai propri compagni. Si fa notare solo per qualche tentativo da fuori piuttosto estemporaneo. Dal 70' Schiattarella 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e vivacità in mezzo al campo.

Missiroli 6,5 - Gara di sostanza per il centrocampista biancazzurro, prezioso soprattutto in fase di copertura ed intedizione.

Kurtic 6 - Non riesce ad incidere in zona d'attacco e la manovra offensiva della squadra di Semplici ne risente. Cresce, però, nella ripresa, quando entra nel vivo del gioco.

Fares 6,5 - Tra i più attivi e propositivo dei suoi: crea diverse situazioni pericolose sull'esterno con il suo solito sinistro.

Floccari 6 - Cala nella ripresa dopo un ottimo primo tempo: è uno dei pochi ad impegnare Strakosha. Dal 76' Paloschi 6 - Crea subito scompiglio nell'area di rigore biancoceleste con la sua vivacità.

Petagna 6,5 - Lotta e fa a sportellate svolgendo il solito lavoro per i propri compagni. Nel finale decide il match trasformando con freddezza il quarto rigore della sua stagione.

All. Semplici 6,5 - Vittoria meritata quella della sua squadra per l'atteggiamento mostrato per tutti i 90 minuti. La salvezza è più vicina.

LAZIO

Strakosha 6 - Attento e reattivo nel primo tempo in almeno un paio di occasioni e nella ripresa su Fares. Spiazzato con freddezza da Petagna in occasione del calcio di rigore.

Patric 5 - Rovina una prestazione fino a quel momento ampiamente sufficiente con il calcio di rigore causato in area ai danni di Cionek.

Errore piuttosto pesante che costa almeno un punto ai biancocelesti. Dal 90' Parolo s.v.

Acerbi 6 - È meno preciso ed autorevole del solito in chiusura, ma comunque efficace a protezione della propria area di rigore.

Bastos 6,5 - Domina fisicamente ed è di fatto insuperabile nell'uno contro uno. Il migliore del suo reparto arretrato.

Marusic 5,5 - Soffre la maggiore spinta di Fares sulla propria corsia di competenza e non riesce ad incidere in zona d'attacco.

Luis Alberto 5,5 - È il riferimento dei biancocelesti in mezzo al campo e tocca una grande quantità di palloni, senza mai impensierire però la retroguardia biancazzurra. Inconcludente.

Leiva 6 - Come al solito impeccabile nel lavoro di raccordo tra i reparti. Recupera diversi palloni e gestisce con grande lucidità la manovra biancoceleste.

Milinkovic-Savic 5 - Qualche lampo dei suoi e nulla di più. Non riesce a confermare l'ottima prestazione di Milano contro l'Inter.

Lulic 5 - È in costante affanno in contenimento su Lazzari e mai pericoloso sull'out di sinistra. Oggetto misterioso. Dal 77' Durmisi 5,5 - Tocca pochissimi palloni facendosi anche ammonire nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Correa 5,5 - Piuttosto impalpabile e avulso dal match nell'ora di gioco concessagli da Inzaghi. Dal 61' Caicedo 5,5 - Prova a scuotere i suoi con un ingresso piuttosto propositivo, ma finisce per essere controllato senza troppi problemi dalla retroguardia della Spal.

Immobile 5 - È di fatto innocuo dalle parti di Viviano e spesso impreciso nelle sponde e negli appoggi. Gara da dimenticare.

All. Inzaghi 5,5 - Grave passo falso che vanifica lo scontro diretto con l'Inter. Ai punti ha meritato la Spal.

Arbitro: Guida 6,5 - Ben coadiuvato dalla sala Var nell'episodio del calcio di rigore assegnato tramite On Field Review alla Spal: c'è il tocco di Patric sul polpaccio di Cionek. Nel complesso, ottima gestione per il fischietto di Torre Annunziata.

TABELLINO

SPAL-LAZIO 1-0

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Regini (30' Felipe); Lazzari, Murgia (70' Schiattarella), Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari (76' Paloschi), Petagna. All. Semplici

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (90' Parolo), Acerbi, Bastos; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic (77' Durmisi); Correa (61' Caicedo), Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Marco Guida (Sez. di Torre Annunziata)

Marcatori: 89' rig. Petagna (S)

Ammoniti: 57' Milinkovic-Savic (L), 63' Immobile (L), 82' Lazzari (S), 90'+3 Paloschi (S), 90'+4 Strakosha (L), 90'+4 Durmisi (L), 90'+5 Parolo (L)

Espulsi: -

