CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA MONTELLA / Gara fondamentale quella della Roma contro la Fiorentina dopo il pesante KO interno di domenica contro il Napoli. Tra i tanti spettatori presenti in tribuna oltre al ct Mancini c'è anche l'ex allenatore giallorosso Vincenzo Montella.

L'aeroplanino è un doppio ex: con i giallorossi scrisse pagine importanti da calciatore oltre ad una breve parentesi in panchina, mentre con i viola fece cose discrete da tecnico. Montella ha casa a Roma e dunque non sorprende troppo la sua presenza sugli spalti dell'Olimpico soprattutto in una occasione simile, ma ciononostante è facile immaginare eventuali scenari di mercato. Nell'ultimo periodo è stato infatti accostato nuovamente al club toscano.