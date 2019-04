JUVENTUS YAYA TOURE BONUCCI KEAN ALLEGRI RAZZISMO / Continua a far discutere il caso razzismo legato a Moise Kean dopo la vittoriosa trasferta di Cagliari di ieri sera. A far storcere il naso anche la reazione sui social di Leonardo Bonucci che ha distribuito al 50/50 le colpe in merito a quanto accaduto alla Sardrgna Arena. Un atteggiamento questo che ha mandato su tutte le furie l'ivoriano Yaya Toure che si è già dimostrato molto sensibile al tema razzismo.

L'ex City a margine di un summit dellasull'Equal Game ha detto: "Quello che hanno detto Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci è una disgrazia. Non puoi fare una cosa del genere, non puoi dire delle cose così. E’ incredibile che un compagno e un manager abbiano detto a Kean “non avresti dovuto esultare così". E’ il peggior scenario del calcio, i compagni che ti attaccano è inimmaginabile. Immagino la reazione di Kean...".