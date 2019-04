PAGELLE TABELLINO ROMA FIORENTINA / Pari e patta. La sfida dell'Olimpico tra la Roma di Ranieri e la Fiorentina di Pioli finisce 2-2 senza vincitori né vinti. Entrambe le squadre hanno siglato un gol ciascuna per tempo. Nei primi 45' ad andare a segno sono stati prima Pezzella e poi Zaniolo, entrambi di testa. Nella ripresa invece è stato prima l'ex giallorosso Gerson a portare i suoi sul momentaneo 2-1 e successivamente Perotti, autore di un tiro dalla sinistra. Nel finale di gara i capitolini hanno provato ad alzare i ritmi senza però riuscire a ottenere il bottino pieno.

ROMA

Mirante 6,5 - Compie diversi interventi importanti, salvando il risultato già ad inizio gara su una conclusione ravvicinata di Benassi. Incolpevole sui gol.

Santon 6 - Fa su e giù lungo la fascia, dimostrando di possedere una buona condizione. Nella ripresa subisce un infortunio muscolare e lascia il campo. Dal 68' Karsdorp 6 - Entra e fa il suo.

Fazio 6 - Meno errori del solito quest'oggi, sebbene non appaia tranquillo con il pallone in mezzo ai piedi.

Jesus 6 - Il migliore della retroguardia capitolina. Non va per il sottile e spazza quando non ha appoggi facili a cui scaricare. Ottime almeno un paio di chiusure su iniziative viola pericolose. Decisamente sfortunato sul tiro di Gerson, sul quale la sua deviazione risulta decisiva per mettere fuori causa Mirante.

Kolarov 5,5 - Sbaglia quasi subito, facendosi anticipare da Pezzella in occasione del gol dei toscani. Rimedi parzialmente all'errore crescendo di rendimento.

Zaniolo 7 - È in serata, ha volglia e si vede. Il gioiellino di casa giallorossa prova sin dall'inizio a mettere in apprensione la retroguardia avversaria. Corona una prestazione di qualità e sostanza con in gol preziosissimo. Dal 75' Under 6 - Ha voglia e si vede. Non riesce a incidere come vorrebbe.

Nzonzi 5,5 - Non entra mai in partita e sembra rallentare la manovra dei suoi. Quando sbaglia viene fischiato sonoramente dal pubblico. Nella ripresa sbaglia a indirizzare un colpo di testa su un invitante cross dalla sinistra.

Cristante 6 - Non brilla quest'oggi. È occupato più a tenere a bada i gli inserimenti dei rapidi centrocampisti viola. A volte riesce a interdire, altre meno.

Kluivert 7 - Parte col piglio giusto sin dall'inizio, provando a puntare la difesa avversaria e a saltare l'uomo. Bravo anche in fase di copertura. Fondamentale il suo cross per il colpo di testa di Zaniolo. Prima di uscire ha il tempo di regalare un altro assist, stavolta, a Perotti. Dal 58' Pellegrini 6 - Prova a dare brio alla manovra senza però ottenere risultati.

Dzeko 5,5 - Si muove e prova ad aiutare la squadra, creando spazi per gli inserimenti dei compagni: scalda le mani di Lafont con un tiro dal limite, non eccessivamente pericoloso. Nella ripresa non riesce a essere determinante.

Perotti 7 - Si accende a sprazzi. Non riesce a saltare l'uomo ma si rivela prezioso in alcune situazioni nel gestire la palla.

Nella ripresa è protagonista di un tiro potentissimo che, anche grazie a una deviazione, regala il 2-2 ai suoi.

All: Ranieri 6 - Inserisce Jesus e Mirante dal 1', rimpiazzando il deludente Olsen e lo squalificato Manolas. La squadra è più reattiva rispetto a quella lenta e compassata vista contro il Napoli. Da sottolineare l'intensità messa in campo fino alla fine, sebbene non sia servita per ottenere i tre punti.

FIORENTINA

Lafont 6 - Compie un intervento su Dzeko nel primo tempo non eccessivamente complicato. Non può nulla sui gol.

Milenkovic 5,5 - Compie qualche errore in disimpegno, sintomo di una non ottimale lucidità.

Pezzella 7 - Apre le danze con uno stacco imperioso che non lascia scampo a Mirante. Difensivamente disputa una buona gara, senza errori particolari.

Hugo 6 - Regge abbastanza bene la difesa, giocando semplice ed evitando di forzare le giocate.

Biraghi 6 - Sforna l'assist per il gol di Pezzella ma per il resto si vede poco.

Benassi 6 - Tanto movimento in mezzo al campo, qualche conclusione e alcuni errori. Nel complesso la prestazione è sufficiente. Dal 62' Chiesa 6 - Qualche accelerazione ma nulla più.

Veretout 5,5 - Smista con ordine il pallone senza esagerare. Tiene bene la posizione, proteggendo la difesa. Nella ripresa cala

Dabo 6 - Gioca una buona partita, mettendo il fisico soprattutto sui colpi di testa. Non si risparmia.

Gerson 7 - Si è calato ormai nello scacchiere di Pioli con personalità. Non sembra subire l'emozione nel giocare contro la sua ex squadra. A inizio secondo tempo riesce anche a siglare un gol tanto importante quanto fortunoso ma non esulta.

Simeone 5,5 - È forse il meno brillante in avanti. Protegge il pallone e fa molto lavoro sporco, venendo a volte fermato da Jesus. Dal' 68' Mirallas 5,5 - Non si vede mai.

Muriel 6,5 - È temibile e con la Roma sembra esaltarsi. L'attaccante colombiano va vicinissimo al gol con un siluro dal limite dell'area che colpisce il palo. Pericoloso con la palla al piede.

All: Pioli 6 - La sua Fiorentina gioca a sprazzi in verticale, preferendo a volte sfruttare la fasce. Non riesce a vincere, nonostante abbia dato filo da torcere agli avversari.

Arbitro: Massa 5,5 - Gestione piuttosto ordinaria nel primo tempo. Nella ripresa arbitra sbaglia alcune decisioni.

TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 2-2

MARCATORI: 12' Pezzella, 14' Zaniolo, 51' Gerson, 57' Perotti

ROMA (4-3-3): Mirante; Santon (68' Karsdorp), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Zaniolo (75' Under), Nzonzi, Cristante; Kluivert (58' Pellegrini), Dzeko, Perotti.

A disp.: Fuzato, Olsen, Marcano, De Rossi, Coric, Schick, Riccardi.

All. Claudio Ranieri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi (62' Chiesa), Veretout, Dabo; Muriel, Simeone (68' Mirallas), Gerson.

A disp.: Terracciano, Brancolini, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Montiel, Vlahovic.

All. Stefano Pioli

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia

AMMONITI: Kolarov, Perotti, Karsdorp (R), Simeone, Milenkovic, Veretout, Biraghi (F).

ESPULSI: -

