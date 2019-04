Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>NAPOLI DE LAURENTIIS OSPEDALE / Proprio a margine della sfida di campionato contro l'il patron del, Aurelioha lanciato un messaggio direttamente tramite l'accountdella società riguardante il suo stato di salute. ADL ha spiegato i motivi della sua presenza all'Ospedale Gemelli di Roma: "Sono al Gemelli di Roma per i consueti controlli di routine a cui mi sottopongo due volte l’anno. Non essendo andato a Los Angeles, per impegni di lavoro, ho deciso di fare questi controlli a Roma”.