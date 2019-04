CAGLIARI JUVENTUS CHIELLINI KEAN / Continua a tenere banco la vicenda degli 'buu' e ululati razzisti rivolti a Moise Kean nel finale di Cagliari-Juventus.

Dell'episodio della 'Sardegna Arena' ha parlato anche il capitano bianconero Giorgio, che ai microfoni di 'JTV' ha preso le difese del classe 2000: "Moise è un patrimonio del calcio italiano, un ragazzo d'oro che sta facendo del suo meglio e non deve apparire per quello che non è. Dal campo non ci si rende bene conto di quanto accade, ma ho rivisto le immagini e non ha fatto niente. Si deve pensare a lui come a... ovvero come una figura positiva del calcio italiano, perché se lo merita. L'unica cosa sbagliata che ha fatto è stata la simulazione, quella sicuramente non la ripeterà, ma è qui per imparare".