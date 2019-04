CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA TOTTENHAM / Il suo errore nella sfida contro il Liverpool è costato al Tottenham un prezioso pareggio. E per Hugo Lloris non si tratta neppure della prima volta, anche se il suo tecnico Mauricio Pochettino lo ha pubblicamente difeso, definendolo come uno dei migliori portieri al mondo.

Come però afferma il 'Sun', i londinesi starebbero studiando un nuovo colpo per la porta, cercando un estremo difensore giovane e affidabile, in grado di sostituire il portiere francese. E il primo nome della lista sarebbe Thomas Strakosha. Il portiere albanese della Lazio piace molto al club inglese, che lo avrebbe fatto visionare più volte. Secondo il tabloid britannico, la Lazio chiederebbe per il giocatore poco più di 40 milioni di euro.

