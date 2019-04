INTER MILAN SALA SAN SIRO / Il futuro di San Siro potrebbe essere sempre più in bilico. Lo ha confermato il sindaco di Milano Beppe Sala all'evento "Gli stati generali del Comune". "Difficile vedere due stadi a 50 metri di distanza.

Preferirei chelavorassero sul Meazza, ma se vogliono a fianco uno stadio nuovo, credo che demolire San Siro non sia un tabù. Non so però quale vantaggio potrebbe esserci per il Comune. Inoltre tenere in piedi un secondo stadio solo per occasioni particolari è davvero troppo oneroso".