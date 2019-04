CALCIOMERCATO MILAN ATALANTA / Il Boca Juniors fa spesa in Europa? Il club argentino sembra particolarmente vigile sul mercato europeo. Non solo per il fatto che recentemente agli 'Xeneizes' sono stati accostati Dani Alves e Daniele De Rossi, ma anche perché gli argentini sarebbero sulle tracce di Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno non sarebbe però l'unico nome della lista del direttore sportivo Burdisso, che guarda con attenzione soprattutto all'Italia. Per tutte le ultime notizie di calciomercato CLICCA QUI

Oltre all'amico De Rossi, Burdisso starebbe infatti pensando ad altri due giocatori della nostra Serie A. A riportarlo è l'edizione argentina di 'Fox Sports', che sottolinea come il Boca Juniors stia pensando a Lucas Biglia del Milan e al 'Papu' Gomez dell'Atalanta. I due giocatori sarebbero infatti in cima alla lista degli acquisti dei gialloblù di Buenos Aires.

